Castelnuovo: uno Sconcerto d’amore sul palco del Teatro Alfieri

Sabato 1° febbraio alle 21.15 nuovo appuntamento con la stagione teatrale

CASTELNUOVO BERARDENGA. Si intitola Sconcerto d’amore – le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo il prossimo spettacolo in programma sul palcoscenico del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga. L’appuntamento è per sabato 1° febbraio, alle ore 21.15, in compagnia di Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani e fa parte del cartellone promosso dal Comune castelnovino e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la collaborazione de Lo Stanzone delle Apparizioni.

Lo spettacolo, firmato dagli stessi protagonisti Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, porta in scena un concerto-commedia all’italiana con un repertorio che va dal rock alla musica pop suonata a testa in giù e dove ogni dissonanza si risolve in una piacevole armonia.

Info e prossimi appuntamenti. Per informazioni sui biglietti, è possibile contattare la segreteria del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” al numero 0577-351345 e all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com. Il sipario del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga tornerà ad aprirsi sabato 29 febbraio con la serata letteraria Italo Calvino e la distanza dalla LUNA, a cura de Lo Stanzone delle Apparizioni, mentre la stagione teatrale tornerà protagonista sabato 14 marzo con un omaggio a Ludwig Van Beethoven nel 250 esimo anniversario della sua nascita. Per conoscere tutti gli spettacoli in programma al Teatro comunale “Vittorio Alfieri”, è possibile consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com e www.toscanaspettacolo.it.