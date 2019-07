Castelnuovo saluta il Chianti Festival nel ricordo di Woodstock

Alle 21.30 a Vagliagli performance contemporanea sullo storico concerto

CASTELNUOVO BERARDENGA. Si intitola Woodstock Revolution! lo spettacolo che andrà in scena domani, martedì 30 luglio, alle ore 21.30, a Vagliagli, nel comune di Castelnuovo Berardenga, come ultimo appuntamento del Chianti Festival sul territorio castelnovino. La performance nasce dall’incontro fra il musicista Enzo Pietropaoli e i giornalisti Ernesto Assante, tra le firme più prestigiose del settore, e Gino Castaldo e ripropone, in chiave contemporanea, lo storico evento musicale del 1969. La musica di Enzo Pietropaoli si unirà, così, al contributo di Ernesto Assante con un “concerto lezione” che proporrà ascolti, filmati, e testimonianze di quel concerto passato alla storia.

Informazioni. La rassegna Chianti Festival è organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti. Lo spettacolo prevede un biglietto di ingresso al costo di 12 euro, intero, e 10 euro, ridotto per under 14, over 65 e soci Coop. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 oppure visitare il sito della Fondazione Toscana Spettacolo, www.toscanaspettacolo.it.