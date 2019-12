Castelnuovo: al via la rassegna “Famiglie a teatro”

Domenica 29 dicembre, il primo dei tre appuntamenti dedicati agli spettatori più piccoli

CASTELNUOVO BERARDENGA..Si aprirà con “Il soldatino di stagno”, tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen, la rassegna “Famiglie a teatro” in programma al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga con tre pomeriggi dedicati agli spettatori più piccoli. Il primo appuntamento è per domenica 29 dicembre, per poi tornare lunedì 6 gennaio, con Il gatto del Marchese Carabas, e domenica 12 gennaio, con La grammatica della fantasia. Tutti gli spettacoli inzieranno alle ore 16.30.