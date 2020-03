Castelnuovo: 8 marzo all’Alfieri con nove donne chiantigiane sul palcoscenico

Domenica, alle 17.30, “Un 8 Marzo infinito: le Donne del Chianti si raccontano”

CASTELNUOVO BERARDENGA. “Un 8 Marzo infinito: le Donne del Chianti si raccontano…”. E’ questo il titolo dell’omaggio alla Festa della Donna in programma domenica 8 marzo, alle ore 17.30, al Teatro comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga. L’appuntamento è promosso da Lo Stanzone delle Apparizioni con ideazione e regia di Daniela Morozzi e Matteo Marsan e vedrà protagoniste sul palcoscenico nove donne in arrivo dal territorio chiantigiano – Elisabetta Aterini, Michela Baldesi, Beatrice Bari, Roberta Benvenuti, Tiziana Bruttini, Camilla Catinari, Alice Francini, Ilaria Petrucci e Franca Sestini – accompagnate dalla musica jazz di Stefano “Cocco” Cantini.

Lo spettacolo. Daniela Morozzi, attrice e autrice teatrale, e Matteo Marsan, regista teatrale e drammaturgo, intervisteranno e “metteranno in scena” le donne del territorio chiantigiano e le loro storie coinvolgendo madri, figlie e nonne che racconteranno le loro idee, i loro sogni e soprattutto le loro proposte per contribuire a cambiare il mondo femminile a tutti i livelli. In un primo momento, le storie saranno trascritte e rielaborate in brevi testi teatrali, per poi essere musicate dal jazzista Stefano “Cocco” Cantini. Il progetto, nato come omaggio alla Festa della Donna e inserito nelle iniziative della Festa della Toscana 2019-2020, vuole farsi, così, portavoce della parte femminile del territorio chiantigiano dando voce al pensiero di persone comuni, con età e professioni diverse, su lavoro, amore, sogni e speranze e stimolare una riflessione sulla vita e l’universo femminile attraverso l’amore, i diritti, la sessualità, l’accoglienza e l’integrazione.