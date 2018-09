Castellina ospita il Quartetto Fiordaliso per Autunno in Musica

Domenica 23 settembre alle 21.15 nella Chiesa del SS Salvatore. Ingresso a offerta e ricavato in beneficenza

CASTELLINA IN CHIANTI. Domenica 23 settembre a Castellina in Chianti torna il festival “Autunno in musica”. Ad animare il terzo appuntamento nella Chiesa del Santissimo Salvatore, con inizio alle ore 21.15, sarà il Quartetto Fiordaliso formatosi al Conservatorio Cherubini di Firenze e composto da Virginia Capozzi e Giacomo Nesi, ai violini, Giulia Guerrini, alla viola e Francesco Canfailla, al violoncello. La loro performance prevede l’esecuzione del Quartetto Rosamunda di Schubert, seguito da Langsmersatz di Webern e dal Quartetto n.8 op.110 di Shostakovich.

Il Quartetto Fiordaliso è stato seguito e coordinato dalla Maestra Alina Company e si è specializzato nel repertorio romantico e del Novecento. Nonostante la sua recente formazione, vanta già numerose esibizioni su tutto il territorio nazionale.

Il festival “Autunno in musica” è organizzato dall’Associazione Amo Castellina in Chianti in collaborazione con il Lions Club Chianti e la locale Schola Cantorum, sotto la direzione artistica del Maestro Paolo Gragnoli. La manifestazione, sostenuta anche dal patrocinio e dal contributo dell’amministrazione comunale, continuerà sabato 29 settembre e domenica 7 ottobre. L’ingresso ai concerti è gratuito ed è possibile lasciare un’offerta libera. Il ricavato delle serate sarà devoluto alla Parrocchia del Santissimo Salvatore di Castellina in Chianti e al centro di addestramento cani per non vedenti del Lions Club Chianti.