Castellina: martedì 31 luglio in scena Alessandro Benvenuti

Alle ore 21.30 in Piazza del Comune tappa del Chianti Festival con la commedia ‘Un comico fatto di sangue’

CASTELLINA IN CHIANTI. Giunge alle battute finali il Chianti Festival, la rassegna estiva itinerante che unisce arte e cultura popolare. Martedì 31 luglio l’ultima tappa a Castellina in Chianti vedrà protagonista Alessandro Benvenuti con lo spettacolo ‘Un comico fatto di sangue’, scritto e diretto da Benvenuti con la partecipazione drammaturgica di Chiara Grazzini. Alle ore 21.30, in Piazza del Comune, l’autore toscano e la sua compagna di vita metteranno in scena una commedia in cinque atti rapidi e incisivi, dedicati ai rapporti tra i membri di una famiglia.

La trama. Evoluzione di un precedente lavoro scritto a quattro mani con Ugo Chiti, (Comici fatti di sangue), questo nuovo spettacolo di Alessandro Benvenuti racconta con un monologo dieci anni della storia di una famiglia composta da un marito, una moglie, due figlie e qualche animale. Dal 2005 al 2015, il tempo scorre e i rapporti si fanno sempre più tesi fino a degenerare. E più i fatti vanno avanti e vengono raccontati, più diventano divertenti per chi li ascolta.

Info. Chianti Festival è organizzato e promosso da Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti e Gaiole in Chianti. Il prezzo del biglietto è di 12 euro. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 oppure consultare il sito www.toscanaspettacolo.it.