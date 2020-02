Cappuccetto Rosso ospite del secondo appuntamento di “Fa…volare”

L’8 febbraio al Teatro dei Rozzi alle 16 e alle 18

SIENA. Cappuccetto Rosso, prodotto da Zaches Teatro in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro/Fondazione Sipario Toscana Onlus-La Città del Teatro/Regione Toscana e finalista di In-box Verde, è il secondo appuntamento della rassegna teatrale dedicata ai bambini “Fa… Volare” 2019-2020 con la direzione artistica di Alessandro Benvenuti.

In scena l’8 febbraio alle 16 e alle 18 al Teatro dei Rozzi.

L’immagine di una bambina con la mantella rossa sulle spalle che insegna a grandi e piccini di stare attenti al lupo, apre lo spettacolo della regista, drammaturga e coreografa nonché voce narrante Luana Gramegna con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco e Daria Menichetti.

Ignara del pericolo, la piccola si inoltra nel bosco. Luogo di mistero e fascino, di tentazione e di trasgressione. Lontana dagli occhi materni che sorvegliano, affronta pericoli e rischi, ovvero le proprie paure. L’ingenuità e l’innocenza devono essere, almeno in parte, abbandonate per riuscire a far parte del mondo degli adulti, complesso e ostile. E, come gli adulti, anche Cappuccetto Rosso si trova a dover affrontare le universali domande: “Dove vai?”, “Quale via prenderai?”, “Chi c’è qui?”.

Le scene, luci, costumi e maschere sono di Francesco Givone mentre il progetto sonoro e le musiche originali di Stefano Ciardi.

Dopo Cappuccetto Rosso, sarà la volta di Favole al telefono, il 22 febbraio: un viaggio musicale per bambini, e non solo, di Fondazione Aida di Verona-Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento con BSMT – Bernstein School of Musical Theatre di Bologna con il contributo di Provincia Autonoma di Trento. Il 21 marzo è poi la volta di Come Leonardo, produzione di Giallo Mare Minimal Teatro. Per concludere, il 28 marzo, con Peter Pan prodotto da Fondazione Sipario Toscana/Factory Compagnia Transadriatica.

L’acquisto online dei singoli biglietti (4 euro) può essere fatto sul sito: http://www.b-ticket.com/b-ticket/sienateatri/ oppure presso la biglietteria del Teatro dei Rozzi, i martedì e i giovedì con orario 11-14, il mercoledì con orario 15-18 ed il giorno di spettacolo dalle ore 15.