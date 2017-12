Due graphic novel verranno presentate il 6 ottobre:"Il lago dei cigni" e "Benvenuto Cellini"

SIENA. Continua il ricco programma di eventi in occasione del decennale della Biblioteca a scaffale aperto e della Biblioteca per bambini e ragazzi.

Giovedì 6 Ottobre 2016 alle ore 17.00 presso la Sala Storica, per il ciclo “Libri e Nuvole. Incontri con fumettisti e illustratori”, si terrà la presentazione delle due graphic novel di Andrea Meucci ed Elena Triolo “Il lago dei cigni” e di Filippo Rossi e Vincenzo Bizzarri “Benvenuto Cellini” (Kleiner Flugg). L’incontro sarà introdotto da Luciano Borghi (direttore della Biblioteca). Interverrà Roberto Nencini (Responsabile settore periodici della Biblioteca), presenterà Daniele Marotta (autore e presidente Accademia del Fumetto, Siena). Saranno presenti gli autori e l’’editore.

Il Lago dei Cigni

In una Russia da fiaba, abitata da tutti i personaggi del genio musicale di Cajkovskij, il triangolo amoroso fra il principe Siegfried, Odette e Odile, diventa una moderna commedia sofisticata piena di ironia, azione e magia.

Benvenuto Cellini

Orafo e scultore, Benvenuto Cellini nasce a Firenze nel 1500. In un’epoca di estremo cambiamento, Cellini vive il contrasto tra il cupo e violento medioevo e il mondo moderno che si affaccia in Europa dalla finestra del Rinascimento. Ne esce il ritratto di un artista anarchico, ma sensibile e pieno di valori. Ispirato dalla sua stessa autobiografia, il libro edito da Kleiner Flug racconta alcuni memorabili episodi della sua rocambolesca vita.

Note biografiche

Andrea Meucci (Firenze, 1984). Dopo il Liceo Classico e qualche pubblicazione su quotidiani e in raccolte collettive, si laurea in Scienze Storiche. Frequenta quindi un corso di sceneggiatura alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Specializzato in fiabe, storia medievale, giochi di ruolo, mitologia cristiana e folclore, inizia a lavorare come sceneggiatore per la casa editrice Kleiner Flug.

Elena Triolo (Firenze, 1988). Ha frequentato la Scuola Internazionale di Comics di Firenze ed è laureata in Storia dell’Arte. Ha pubblicato per Hop! Edizioni e Kleiner Flug, insegna fumetto e ha all’attivo collaborazioni con diverse aziende e case editrici. Collabora col Museo Galileo di Firenze illustrando libri per bambini.

Vincenzo Bizzarri (1987). Per anni, pubblica la rivista autoprodottaDifuori. Ha pubblicato per Double Shot, la rivista onlineLoSpazioBianco, Chiarelettere e nell’antologico Dal Risorgimento alla Resistenza edito da Lucca Comics & Games. Attualmente sta soffrendo su “Il paese dei tre santi” per Mammaiuto.it.

Filippo Rossi (Siena, 1982) è editor e autore di fumetti. Dopo gli studi classici, si iscrive nel 2005 alla Scuola Internazionale di Comics, nella sezione fumetto, dove adesso è docente di svariati corsi. Da autore firma alcuni volumi come sceneggiatore per la casa editrice fiorentina Kleiner Flug che si propone di creare un ponte tra il fumetto e le altre Arti realizzando adattamenti a fumetti di opere letterarie, teatrali e biografie di italiani illustri.