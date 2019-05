Area Verde Camollia: gli appuntamenti della settimana

SIENA. Tantissimi gli eventi di varia natura nella settimana nell’Area Verde Camollia.

Mercoledì 22 maggio, ore 20:15 (con replica mercoledì 29 maggio ore 20:15) La strada dei Samouni, di Stefano Savona, Italia, 2018, 129 min. Distribuito dalla CINETECA DI BOLOGNA, un film di Stefano Savona, Italia, 2018, 129′. Sceneggiatura: Stefano Savona, Léa Mysius, Penelope Bortoluzzi. Fotografia: Stefano Savona. Art director animazioni: Simone Massi. Montaggio: Luc Forveille. Suono: Jean Mallet. Musica: Giulia Tagliavia. Produzione: Dugong, Pico Films, Alter Ego. Premio ‘L’Œil d’Or’ al Festival di Cannes 2018 per il Miglior documentario.

“Da quando la piccola Amal è tornata nel suo quartiere, ricorda solo un grande albero che non c’è più. Un sicomoro su cui lei e i suoi fratelli si arrampicavano. Si ricorda di quando portava il caffè a suo padre nel frutteto. Dopo è arrivata la guerra. Amal e i suoi fratelli hanno perso tutto. Sono figli della famiglia Samouni, dei contadini che abitano alla periferia della città di Gaza. È passato un anno da quando hanno sepolto i loro morti. Ora devono ricominciare a guardare al futuro, ricostruendo le loro case, il loro quartiere, la loro memoria. Sul filo dei ricordi, immagini reali e racconto animato si alternano a disegnare un ritratto di famiglia prima, dopo e durante i tragici avvenimenti che hanno stravolto le loro vite in quel gennaio del 2009, quando, durante l’operazione ‘Piombo fuso’, vengono massacrati ventinove membri della famiglia” (note della Distribuzione).

INGRESSO LIBERO Limonaia del Giardino Segreto del Tribunale di Siena Via del Romitorio 4 (accessibilità universale da via Camollia 85, previo contatto, al solo scopo, 347 8838818). prenotazioni.areaverde@gmail.com la prenotazione garantisce un posto a sedere non numerato fino a 32 (ne residueranno circa altrettanti non prenotabili).

Giovedì 23 maggio ore 18:15, concerto degli allievi del Liceo Musicale “E.S. Piccolomini” Spring Strings Concerto di Canto e Chitarra AURORA BURACCHI chitarra GINEVRA ESTER CIAPPI mezzosoprano ALESSIO FORTUNE CHIBUIKE EJIUGWO baritono ANGELA DI NOTO soprano AURORA PERICCIOLI chitarra.

PROGRAMMA

Sor (1778-1839) Introduzione, Tema e Variazioni sull’aria “O cara armonia” dall’Opera “Il flauto magico” di W. A. Mozart, op. 9AURORA PERICCIOLI chitarra Giuliani (1781 -1829) Sei cavatine per voce e chitarra op. 39 Par che di giubilo l’alma deliri Ah! Non dir che non t’adoro ALESSIO FORTUNE CHIBUIKE EJIUGWO baritono AURORA BURACCHI chitarra Alle mie tante lagrime GINEVRA ESTER CIAPPI, mezzosoprano AURORA PERICCIOLI chitarra W. Balfe (1808 – 1870) The Dream fom The Bohemian Girl ANGELA DI NOTO soprano AURORA PERICCIOLI chitarra K. Mertz (1806 – 1856) S. L. Weiss (1687 -1750) (orig. per liuto trascr. e arr. di D. Kennard) H. Villa Lobos (1887 -1959) Moreno Torroba (1891 -1982) L. Brouwer (1939) in Malvina FantasiaStudio n.1 Fandanguillo Un dia de noviembAURORA BURACCHI chitarra A. Mozart (1756 – 1791) – arr. J. A. Nüske Voi che sapete… (da Le nozze di Figaro) GINEVRA ESTER CIAPPI mezzosoprano AURORA PERICCIOLI chitarra A. Mozart – arr. T. Darcy Deh vieni alla finestra… (da Don Giovanni) ALESSIO FORTUNE CHIBUIKE EJIUGWO baritono AURORA PERICCIOLI chitarra A. Mozart – arr. G. H. Derwort Là ci darem la mano… (da Don Giovanni) GINEVRA ESTER CIAPPI, mezzosoprano ALESSIO FORTUNE CHIBUIKE EJIUGWO, baritono AURORA PERICCIOLI, chitarra

Anche le scuole entrano in Area Verde: il 21 ed il 22 maggio diamo il benvenuto alle classi quarte e quinte delle scuole Pascoli e Sclavo. Il nostro Giardino si trasforma in luogo di un percorso avventuroso, bambini e insegnanti, guidati dagli artisti della Libera Università del Teatro si muoveranno alla scoperta di un mistero: chi sta facendo morire tutte le piante dell’orto parteciperanno ad un vero e proprio processo al presunto innocente, insomma il presunto responsabile, per intendersi, sino al momento del verdetto finale. Chi mai sarà stato? faranno esperienza della ricchezza e complessità di ogni realtà che molto spesso può essere diversa da come si presenta.

Venerdì 24 maggio, ore 18:30

Un nuovo artista, Stefano Giorgi, ci condurrà con un reportage fotografico tra le famiglie di migranti che vivono a Riace in Calabria, nell’ambito del sistema di accoglienza … e, chissà, un breve documentario a sorpresa!!! Per l’inaugurazione ingresso da via del Romitorio 4 (accessibilità universale da via Camollia 85, previo contatto, al solo scopo, 347 8838818) per la visita nei giorni seguenti INGRESSO dal lunedì al venerdì da via Camollia, 85, dalle 8:00 alle 18:30, il sabato fino alle 14:00. Accessibilità universale.

Venerdì 24 maggio, ore 21:00

Primo concerto con la performance della Big Band, seguiranno altri eventi musicali con SIENA JAZZ, venerdì 31 maggio, sempre ore 21:00 il 27 maggio e il 3 e 4 giugno, Area Verde ospiterà alcuni saggi sempre di SIENA JAZZ

INGRESSO LIBERO via del Romitorio 4 Accessibilità universale da via Camollia 85 (previo contatto, al solo scopo indicato, al 347 8838818)

Sabato 25 maggio, l’associazione RIABILITA onlus si presenta, alle ore 18:00

Promuove la costituzione di una rete che accompagna il lavoro di accoglienza e riabilitazione psicosociale svolto presso il Centro di Socializzazione Bellemme, nell’ottica di progettare e realizzare percorsi individualizzati di reinserimento sociale per i soggetti del territorio in situazione di disagio psichico e psichiatrico. L’Associazione gestisce il Centro di Socializzazione Bellemme, nel quartiere di Ravacciano a Siena, con apertura dal lunedì al venerdì. Le attività svolte durante la settimana riguardano la riabilitazione psico-sociale di soggetti con disagio psichiatrico, nell’ottica di una implementazione sempre maggiore delle autonomie e delle potenzialità presenti in ogni soggetto.

Inaugurata l’8 maggio, ancora per pochi giorni, “L’incredibile storia del Mazza e del suo Palio”, dell’artista, Daniele Righi Ricco Proprio nella Limonaia del Giardino della residenza del Conte Chigi, trenta deliziosi e divertenti acquerelli del 1985, ispirati al Drappellone di Fabio Mazzieri per l’Anno Europeo della Musica e all’Accademia Chigiana. per la visita INGRESSO dal lunedì al venerdì da via Camollia, 85, dalle 8:00 alle 18:30, il sabato fino alle 14:00. Accessibilità universale.

Il percorso dei leggii nel Giardino dall’8 marzo è tuttora dedicato alla Giornata Internazionale della Donna con immagini dal mondo e frasi di Chimamanda Ngozi Adichie

Il Giardino Segreto del Polo Civile del Tribunale di Siena non offre soltanto a tutti i cittadini una improvvisa oasi di verde nel centro di Siena, con i suoi eventi formativi, culturali, artistici, ma anche un piccolo percorso di otto leggii tematici, sempre temporanei, pensati per i cittadini, le istituzioni scolastiche in ispecie. INGRESSO dal lunedì al venerdì da via Camollia, 85, dalle 8:00 alle 18:30, il sabato fino alle 14:00. Accessibilità universale