Arci Siena: il 9 maggio torna l’appuntamento No Rogo

Pomeriggio dedicato alla cultura per ricordare il rogo nazista di libri del 10 maggio 1933 a Berlino

SIENA. Si intitola “Leggi e non rompere…il cerchio” l’iniziativa in programma a Siena giovedì 9 maggio nell’ambito della campagna di Arci nazionale “No Rogo. Spegni l’ignoranza” che ricorda l’anniversario del rogo avvenuto il 10 maggio 1933 nell’Opernplatz di Berlino per mano nazista contro libri e culture diverse dalla loro ideologia. L’appuntamento, organizzato dall’Arci provinciale di Siena e dal Circolo Arci Centro in collaborazione con Betti Editrice, anticipa di un giorno le iniziative promosse ogni anno il 10 maggio a livello nazionale dall’Arci in collaborazione con Ucca, Unione Circoli Cinematografici Arci.

Il pomeriggio con “Leggi e non rompere… il cerchio” si aprirà alle ore 16.30 con il Book Crossing e la scrittura creativa di squadra in tre luoghi diversi di Siena: ai Quattro Cantoni, nei pressi di Piazza Postierla; al Petriccio, in via G. da Siena, e a Ravacciano, nello spazio antistante il Circolo Arci, in via D. di Buoninsegna, 35. Durante il pomeriggio, inoltre, sarà possibile portare un libro e scambiarlo con altri presenti al banchetto Arci e partecipare a un gioco di scrittura creativa. Alle ore 19, poi, i tre circoli Arci ospiteranno, in contemporanea, la presentazione di tre libri: il Circolo Arci Centro, in via di Città 101, vedrà protagonista “Attenti a dove sparate” di Riccardo Bardotti; al Circolo Arci Ravacciano, in via D. di Buoninsegna 35, farà tappa “Il villaggio delle anime perse” di Andrea Friscelli, mentre al Circolo Arci XXV Aprile, in via G. da Siena 24, sarà la volta di “La pietà dei ricordi per Jan” di Marina Berti.