Archivio storico dell’Opera Metropolitana di Siena: l’attività 2018

Visite di studiosi, progetti di laurea o dottorato, visite guidate e opere di restauro del patrimonio

SIENA. L’attività dell’Archivio storico di Opera della Metropolitana di Siena è stata nel complesso molto soddisfacente e in crescita rispetto al passato, con la rilevazione di circa 120 visite da parte da parte di studiosi di vari ambiti, e la registrazione di 10 nuovi utenti dal 1 gennaio al 30 novembre 2018. Preme sottolineare soprattutto 4 progetti di laurea/dottorato di ricerca che si sono avvalsi della ricerca tra la documentazione in nostro possesso in ambito storico, architettonico e storico dell’arte. L’archivio è stato oggetto anche di 4 visite guidate dalla Responsabile al patrimonio documentario di Opera della Metropolitana di Siena, concordate con il CRAL dell’Università degli Studi di Siena: il progetto ha avuto molto successo, tanto che essendosi creata una lista di attesa tra i tesserati del CRAL, si è dovuto aggiungere due appuntamenti oltre ai due originariamente concordati. L’archivio storico ha inoltre collaborato, insieme alla Biblioteca Carli, ad un progetto concordato con il Liceo artistico di Siena, indirizzo di Architettura, per lo studio di alcuni importanti lavori di restauro che hanno interessato la Cattedrale di Siena nel corso degli ultimi decenni, facendo fare esperienza alla classe coinvolta con la ricerca bibliografica e documentaria.

Un’altra importante attività che ha coinvolto l’archivio storico nel corso dell’anno 2018 è stata quella di restauro del patrimonio. In seguito al ricollocamento del Progetto anonimo ad abside semiottagonale per il Duomo nuovo di Siena (ante agosto 1339), restaurato da Simone Martini, si sono individuati anche altri oggetti il cui restauro è affidato al professionista sopra citato: intervento sulla Pergamena raffigurante Progetto architettonico per la Cappella di Piazza; quello sulla Pergamena del XVI Secolo raffigurante Bolla papale Gregorius PPXIIL Ad perpetuam rei memoriam; infine restauro e ricomposizione – fortemente voluti da Alessandro Bagnoli della Soprintendenza di Siena, che ha nei mesi scorsi anche diffuso la notizia alla stampa cittadina – del cartone di Alessandro Franchi raffigurante Elia predica la morte di Acab, particolare dell’esagono che si trova in corrispondenza della Cupola del Duomo di Siena, con Storia di Elia del Beccafumi.

La normale attività dell’archivio storico ha visto il proseguimento dell’inventariazione della documentazione proveniente dall’archivio di deposito – datata tra 1992 e 2010 – relativa agli uffici dell’amministrazione, contabilità e ufficio tecnico, tramite il software di archiviazione Archimista, che va a proseguire il lavoro effettuato alla fine degli anni Ottanta del Novecento da Stefano Moscadelli, per la realizzazione dell’inventario edito all’interno del progetto Die Kirchen von Siena. Si è provveduto inoltre all’inserimento in questa banca dati anche della collezione dei disegni stampe, fotografie e manifesti conservati in archivio storico.