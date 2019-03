Antonello Salis e Simone Zanchini in concerto a Poggibonsi

POGGIBONSI. Zanchini e Salis, dopo più di dieci anni di nuovo insieme, per gioire e sperimentare, oggi come allora, una musica senza confini, senza steccati, senza preconcetti. La possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli e di gustare appieno le possibilità timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti crea un flusso di energia continuo, ispirato e creativo ma sempre in libertà.

Simone Zanichini, diplomato con lode in fisarmonica classica, ha studiato anche improvvisazione e armonia jazz. Strumentista eclettico, compositore, esercita un’intensa attività concertistica con gruppi di svariata estrazione musicale, per far trovar sbocco ai suoi interessi per la musica contemporanea e di improvvisazione. Milita stabilmente con vari gruppi e collabora con la Marche Jazz Orchestra e con l’Ensemble Strumentale Scaligero del Teatro La Scala di Milano.

Antonello Salis, è da tempo uno dei più apprezzati e originali musicisti della scena jazzistica italiana. Fisarmonicista, pianista, compositore. Il suo percorso musicale, ormai trentennale è costellato da collaborazioni eccellenti, per citarne alcune: Enrico Rava, Paolo Fresu, Furio Di Castri, Stefano Bollani, Roberto Gatto, Paolino Dalla Porta, Gianluca Petrella, Paolo Angeli, Art Ensemble of Chicago, Don Cherry.

Una delle collaborazioni più longeve è stata quella con il chitarrista francese Gérard Pansanel, con cui ha inciso sette album di cui uno dedicato a Fellini e alla musica di Nino Rota con l’Orchestra Improvista. La collaborazione con i fisarmonicisti francesi Richard Galliano e Marcel Azzola insieme a Gianni Coscia ha prodotto il Quartetto Nuovo, apoteosi dello strumento madre di Salis: la fisarmonica. Musicista eclettico, nel corso della sua carriera si è confrontato con progetti di teatro e rassegne e festival di cinema.

Sito ufficiale: http://www.simonezanchini.com/it/index.php

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Antonello-Salis-455288424547092/#

https://www.facebook.com/s.zanchini

You tube: https://www.youtube.com/watch?v=Hy1pvaZiXMY