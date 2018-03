Una conferenza di Maurizio Viroli della Princeton University

SIENA. Martedì (13 marzo) alle ore 16 presso il presidio Mattioli dell’Università, Maurizio Viroli, professore emerito di Teoria politica alla Princeton University, terrà una conferenza dal titolo “Amor di Patria, antifascismo e Costituzione repubblicana”.

Il Circolo di Ateneo “Carlo Rosselli” organizza questo incontro, rivolto agli studenti e aperto a tutta la cittadinanza, per riflettere sul concetto di Patria, perché alcune parole non siano spese a vuoto; perché il “sovranismo” sia letto per quello che è e per capire che è sempre e solo la stessa cosa: legittimazione della disuguaglianza, e perché i nostri giovani sappiano che c’è stato un Paese che si dava grandi obiettivi, e che si può non morire sotto la sabbia.