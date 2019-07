Altrangolazione: un’altra Italia raccontata dal cinema 

Prima edizione per la la rassegna di cinema indipendente diretta da Giuseppe Gori Savellini e realizzata da Topi Dalmata in collaborazione con Comune di San Gimignano e Culture Attive

SAN GIMIGNANO. Raccontare un’altra Italia attraverso il cinema. E’ questa l’idea di fondo da cui nasce “Altrangolazione”, la rassegna di cinema indipendente diretta da Giuseppe Gori Savellini e realizzata da Topi Dalmata in collaborazione con il Comune di San Gimignano e Culture Attive. Venerdì 2 e sabato 3 agosto la Rocca di Montestaffoli di San Gimignano ospiterà due serate di cinema che vedranno la presenza del produttore Alessandro Salaorni che con “La regina di Casetta” ci racconta il ritorno alla vita contadina, alla campagna, ma anche e soprattutto lo spopolamento delle zone rurali del nostro paese; e Maria Roveran attrice protagonista di “Mamma + Mamma”, un film che accende i riflettori sul dolore che il nostro Paese infligge a chi vuole semplicemente vivere per come è, mostrandoci un amore naturale ma contrastato da leggi e moralismi. “Altrangolazione è un progetto nuovo che si pone l’obiettivo di mostrare un cinema ‘altro’ al territorio senese. San Gimignano, città storica con un passato forte e caratterizzante anche la sua contemporaneità ha accettato la sfida di raccontare l’Italia di oggi attraverso il linguaggio del cinema. Una Italia controversa raccontata da due film indipendenti dalle tematiche forti e dallo stile autoriale – ha dichiarato il direttore artistico di “Altrangolazione” Giuseppe Gori Savellini – abbiamo scelto il nome Altrangolazione perché questa è una rassegna che racconta il Paese da una angolazione nuova – quella dei margini fisici o di una società nuova che non viene presa per rappresentativa – ma anche perché racconta il punto di vista dell’altro”. Il film “La regina di Casetta” in programma venerdì 2 agosto alle 21.00 sarà anticipato dall’anteprima del cortometraggio “Sulla Sabbia” di Enrico Maria Riccobene, Premio alla migliore sceneggiatura per cortometraggio CORTO86 – 2018 del 9° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo. Il documentario firmato da Francesco Fei è la storia di Gregoria, l’unica ragazzina che vive in una piccola comunità rurale dell’Appennino, in Mugello, con solo 10 abitanti. Il suo ultimo anno in questo luogo, prima del trasferimento in valle per andare al liceo è descritto con i suoi riti naturali, la raccolta delle castagne, la caccia al cinghiale, la neve d’inverno. Il risultato è un affresco sorprendente e troppo spesso dimenticato. “Mamma + Mamma” di Karole di Tommaso in programma sabato 3 agosto alle ore 21,30 è la storia di un desiderio di maternità che si fa avanti nel turbine di domande quotidiane che affollano le esistenze già caotiche di Karole e Ali, due ragazze che si amano. Purtroppo all’entusiasmo del primo tentativo, seguiranno molte peripezie ma per fortuna, è proprio quando il desiderio si fa più grande del dolore e della fatica, che i miracoli possono accadere.