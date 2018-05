Alla Mondadori si presenta “Facciamo tardi” di Roberta Lepri

L'autrice discorrerà con lo scrittore Massimo Granchi e con il gentile pubblico

SIENA. Venerdì 18 maggio, alle ore 18,00 presso la Libreria Mondadori di via Montanini 112 a Siena, la scrittrice Roberta Lepri presenta il suo nono libro, “Facciamo tardi”. Ne discorrerà con lo scrittore Massimo Granchi e con il gentile pubblico.

La vicenda narrata è ambientata tra Toscana e Umbria. L’affascinante astrofisico sessantenne Giorgio Giannini è responsabile di un progetto supersegreto al Cern di Ginevra (e un probabile Nobel), ma vuole ritrovare una donna che gli manca e che ha amato molti anni fa. Inizia quindi un on the road nelle due regioni per convincere la “sua” Giulia, (brillante studentessa che ventisei anni prima ha misteriosamente abbandonato l’Università alla vigilia della tesi) a seguirlo in qualità di ricercatrice in un posto lontano e ignoto. Il professore però non ha fatto i conti con lo strano universo fatto di cani bassotti inferociti, madri vecchie ed eccentriche, incontri Reiki: il mondo di Giulia, serena abitatrice e agricoltore del Chianti.

Pagina web: http://edizionidelgattaccio. it/le-collane/facciamo-tardi/