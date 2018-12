Alla Mondadori in scena la Conference Media Meeting

Francesco Zappalà parlerà del suo lungo percorso artistico e dell'ampio mondo della musica underground elettronica

Sabato 29 Dicembre Happiness – La notte del Grande Maestro–

Organizzato dal colllettivo Direction Crew con la partnership di Podere San Giacomo e la collaborazione di Wild Elsa.

A partire dallle ore 18:00 Presso la sede della Libreria Mondadori, in Via Montanini 112 andrà in scena la Conference Media Meeting, il leggendario Deejay di fama internazionale e dalla carriera trenntennale, Francesco Zappalà parlerà del suo lungo percorso artistico e dell’ampio mondo della musica underground elettronica.

Sarà una bella occasione non solo per parlare di musica e di clubbing, ma bensi’ anche di Arte ed Enogastronomia. Parteci peranno infatti alla Conferenza Sara Cafarelli, autrice del Masgalano del Palio Straordinario ed Artista internazionale di Arte Contemporanea, Niccolò Giallombardo membro del gruppo organizzativo del Capodanno 2019 nella nostra città, Elena Nardi prorietaria di Podere San Giacomo Azienda produttrice di Brunello di Montalcino, ed Aldo Grassini, uno dei promoter ed organizzatore di eventi più conosciuti in Toscana.

La Conferenza sarà trasmessa in diretta streaming su i canali digitali di Place2b Siena.

L’evento proseguirà con un aperitivo musicale a partire dalle 19:00 presso Cacio e Pere in via dei Termini 70.