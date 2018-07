Alla Festa della musica di Chianciano è di scena il reggae

Sul palco Forelock insieme alla band sarda Arawak, a seguire grande attesa per i Dub Inc, la più importante band della scena raggae francese

CHIANCIANO TERME. La festa della musica si tinge di sonorità raggae. Venerdì 27 luglio arriva Forelock, una delle voci italiane più promettenti in questo ambito, diventato negli anni uno dei punti di riferimento nella scena nazionale ed europea. Insieme a lui sul palco la band Arawak, della quale fa parte dal 2008; da allora, oltre ad essere diventando una delle voci portanti del gruppo, il cantante cura le composizioni ed i testi dei brani. Grazie a Zero (titolo del cd con cui hanno debuttato nel 2015), la band Forelock & Arawak ha realizzato una tournée calcando i palchi dei maggiori eventi italiani ed europei.

A seguire i Dub Inc, la più importante band della scena raggae francese. Negli anni si sono esibiti di fronte a migliaia di spettatori sui palchi dei più importanti festival nazionali ed europei, ma anche in Sudamerica e in India. Il loro tour estivo iniziato in Grecia lo scorso 15 giugno, dopo le date in Belgio, Spagna e Germania, fa tappa anche a Chianciano Terme. Senza mai contare sull’appoggio dei media mainstream i loro video su Youtube totalizzano milioni di visualizzazioni ed i loro profili social sono seguiti da centinaia di migliaia di fan. Con il disco intitolato So What, pubblicato alla fine del 2016, i Dub Inc propongono un sound reggae influenzato dalla dancehall, dall’hip hop e dall’elettronica. Nel disco, risultato di un lungo processo di scrittura ispirato anche ai fatti che hanno tinto di nero la cronaca francese, hanno trovato posto anche guest d’eccezione come i Mellow Mood, ambasciatori del reggae italiano e Naàman, giovane prodigio francese.

L’aftershow della serata sarà curato da John Type, noto nella scena mondiale del djing come l’inventore del MidiTablism, l’arte di manipolare i suoni e creare musica mediante il giradischi ed il mixer da dj.

Tutti i concerti della Festa della Musica sono ad ingresso libero.

Il programma dettagliato del festival:

Mercoledì 25 luglio: Daddo, TwoLo, Jess’s Games e Leletronika

Giovedì 26 luglio: Dunk e Monkey OneCanObey. Aftershow con Maja Cox

Venerdì 27 luglio: Forelock & Arawak e Dub Inc. Aftershow con John Type

Sabato 28 luglio: Nitro, Dani Faiv e Red Lines. Aftershow con Damianito

Domenica 29 luglio: Bangckok e Disperato Circo Musicale

Immancabile il ristorante a km zero con piatti a base di cacciagione e gli spazi creativi realizzati con materiali riciclati, in linea con le prerogative del festival.

Apertura area ristoro ore 19:00 – area concerti ore 21:30