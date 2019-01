“Alice nel Paese delle Meraviglie” apre la rassegna “Fa…volare”

L’appuntamento è per il 12 gennaio ai Teatro dei Rozzi

SIENA. Con Alice nel paese delle meraviglie, in scena sabato 12 gennaio al Teatro dei Rozzi alle ore 16 e alle ore 18, inizia “Fa… volare” la rassegna teatrale, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, articolata in cinque appuntamenti dal 12 gennaio al 30 marzo, nell’ambito della stagione dei Teatri di Siena organizzata dal Comune di Siena in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Lo spettacolo, adattato e diretto da Teo Paoli, con scene di Tommaso de Donno ed elaborazioni video di Lavinia Rosso e Teo Paoli, utilizza la tecnica del teatro d’attore con musiche, canzoni originali, video e costumi sartoriali, ed ha, tra gli interpreti, Silvia Baccianti, Viviana Ferruzzi, Lavinia Rosso e Samuele Nannoni.

La rappresentazione, prodotta da Centrale dell’Arte/La Tarumba, evidenzia l’aspetto onirico del racconto di Lewis Carroll e ne sottolinea i repentini e inaspettati cambi di situazione e i percorsi mentali ai limiti dell’assurdo.

In una scenografia in continua trasformazione, dove l’elemento video dialoga con i giochi di ombre e trasparenze, la storia di Alice si snoda immersa in un’atmosfera sonora rarefatta e suggestiva, punteggiata da canzoni che si materializzano inaspettatamente come addensamenti di pensiero.

Uno spettacolo la cui trama trova senso nella capacità infantile di varcare, senza soluzione di continuità, il confine fra reale e immaginario.

Biglietti, acquistabili fino ad un massimo di cinque, al costo di 4 euro (posto unico non numerato) in vendita online dal 7 gennaio collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it, oppure a partire dalle ore 15 del giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro dei Rozzi (per informazioni telefonare allo 0577 46960 negli stessi orari di apertura della biglietteria). Sempre dal 7 gennaio è possibile acquistare online tutti i cinque appuntamenti Fa…volare su www.comune.siena.it>servizi online>biglietteria teatri e musei.

Le schede degli spettacoli di “Fa… Volare” e di tutti gli appuntamenti della stagione dei Teatri di Siena 2018/19 sono pubblicate nel sito www.comune.siena.itseguendo il percorso La Città>Cultura>Stagione teatrale 18/19 Teatri di Siena.