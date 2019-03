Alessandro Fullin al Mascagni con un adattamento di “Piccole Donne”

Alle 18, il comico triestino incontrerà il pubblico nel foyer del teatro nel format ATUPERTU

CHIUSI. L’appuntamento è per venerdì 29 marzo 2019 alle 21,15, al teatro Mascagni, con il ritorno a Chiusi di Alessandro Fullin. Quest’anno il comico triestino si ritrova a interpretare un altro testo, da lui stesso elaborato, insieme a Tiziana Catalano, Sergio Cavallaro, Simone Faraon, Ivan Fornaro, Mario Contenti e Paolo Mazzini. Alle 18 dello stesso giorno, Fullin incontrerà il pubblico di chiusi durante l’appuntamento ATUPERTU, che ogni pomeriggio precedente agli spettacoli dà l’occasione agli appassionati e ai fan di confrontarsi con gli artisti che passano per la città etrusca.

Alessandro Fullin propone un “infeltrimento teatrale” di Little Women, celebre testo di Louisa M. Alcott, rileggendo in chiave ironica un libro che le ragazze avevano sempre tra le mani fino agli anni Sessanta. L’apprensiva Mrs March deve sistemare le sue quattro figlie con matrimoni all’altezza delle sue aspettative. Apparentemente Mag, Jo, Amy, Beth non hanno molto da offrire a un giovanotto americano, ma la loro madre non si darà per vinta e, coadiuvata dall’avara Zia March, riuscirà a confezionare bomboniere per ognuna delle sue protette. Lo spettacolo di e con Alessandro Fullin, nella più schietta tradizione elisabettiana, sarà interpretato da soli attori uomini. Con un’unica eccezione: sarà proprio il pubblico che dovrà scoprire chi è l’intrusa su un palco già dominato da tanta femminilità.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma online www.ciaoticket.com. È possibile avere informazioni chiamando al numero 345 9345475 o scrivendo abiglietteriafondazione@gmail.com.