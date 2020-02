Alejandro Gallegos dal Cile alla Chigiana: una chitarra eccezionale!

Il prestigioso concertista cileno Alejandro Gallegos presenterà in anteprima assoluta europea la sua ultima produzione “Aljibe de madera”

SIENA. Venerdì 28 febbraio si terrà un’importante iniziativa coordinata da Cesare Mancini, direttore del coro Agostino Agazzari di Siena.

Nella sede della Chigiana in via di Città 89, alle ore 17 e 30 con ingresso libero, il prestigioso concertista cileno Alejandro Gallegos presenterà in anteprima assoluta europea la sua ultima produzione “Aljibe de madera”.

Si tratta di un’opera multidisciplinare che, oltre a partiture di chitarra sia classica che folklorica, incorpora aspetti grafici, teatrali e inserti di danza.

Il concerto, infatti, sarà accompagnato da “pennellate” di prosa, poesia e danza: saranno sul palco assieme al Maestro Alejandro Gallegos, América Metzdorff Gallegos per la parte recitativa e Isabella Parrini, direttrice artistica di AndaluSiena e bailaora di flamenco, per la parte danzata.

Alejandro Gallegos è un importante artista cileno di Concepciòn e, tra le tante attività svolte, è stato coordinatore di molti progetti artistici per conto dell’Università di Concepciòn dove ha creato e curato la formazione di un’orchestra di studenti.

E’ tuttora coinvolto in importanti iniziative di ricerca artistica, espressiva e interconnessioni tra varie forme espressive, di cui la serata voluta dal direttore Cesare Mancini è un chiaro esempio.