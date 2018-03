“Alcool”, l’ultimo spettacolo al teatro dei Georgofili

Commedia in scena sabato 17 marzo, epilogo della stagione teatrale sancascianese

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) – Con “Alcool” di Sandro Nardi si chiude in bellezza la stagione teatrale sancascianese. Lo spettacolo va in scena sabato 17 marzo (ore 21) al teatro comunale dei Georgofili Accalorati. In scena lo stesso Nardi, regista e attore, insieme a Emilio Celata. Si parla di delirio in forma di lucidità. Alcool e’ uno spettacolo dal gusto leggermente dolce e bruciante, dall’odore pungente e dalla gradazione estremamente infiammabile. Uno sconsiderato visionario dalla mente annebbiata cercherà di riflettere sulle normalità del mondo. La produzione è del Teatro Boni di Acquapendente, che ha curato l’intero cartellone per conto del Comune. “Abbiamo portato teatro di qualità in un piccolo borgo – annuncia il vicesindaco Agnese Carletti – perché anche i territori di confine debbono avere accesso alla cultura. Ringrazio il teatro Boni e il comune di Acquapendente per la fruttuosa collaborazione, e tutti i numerosi spettatori che hanno seguito i nostri spettacoli”. Biglietto intero 12 euro, ridotto e ragazzi 10 euro. Per informazioni: telefono 3334161 504