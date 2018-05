Al via la II edizione del Concorso Nazionale di Danza Città di Poggibonsi

Sabato 19 e domenica 20 maggio al teatro Politeama oltre 500 allievi. Ai vincitori borse di studio in Italia e a New York

POGGIBONSI. Due giorni di concorso, oltre 500 allievi e 34 scuole. Questi i numeri della seconda edizione del concorso nazionale di danza Città di Poggibonsi. L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 maggio al teatro Politeama di Poggibonsi.

“Siamo veramente contente della numerosa affluenza delle scuole di danza della Toscana, come da altre regioni. L’impegno è veramente grande, cercare di far tornare tutto nei minimi dettagli, ma siamo orgogliose di ospitare della danza di qualità nella nostra città. I nostri giurati, di altissimo livello, daranno un gran contributo all’evento e faranno emergere con la loro valutazione i giovani talenti italiani”, così le organizzatrici della Sinfonia della Danza, Tabitha Valensin e Isabella Lorenzi. “Dopo il successo dello scorso anno torna questo importante concorso che è frutto di impegno, passione e tenacia da parte degli organizzatori, che ringrazio. Sono occasioni preziose non solo per proseguire il percorso sul linguaggio della danza ma anche per valorizzare e far conoscere le nostre eccellenze con progetti di grande respiro”, ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Poggibonsi Nicola Berti.

Il concorso si suddivide in tre diverse categorie: Classico, neoclassico e carattere; Modern e contemporaneo; Hip-Hop e danze urbane. I partecipanti concorrono per fasce d’età. Mini (6-7 anni), Young (8-9 anni), Children (10-13 anni), Junior (14-17 anni) e Senior (over 18). Sabato 19 dalle ore 15 danzano i bambini dai 6 ai 13 anni. Domenica 20, invece, dalle ore 14 è il turno dei ragazzi dai 14 anni in poi. La due giorni di concorso termina con il galà dei vincitori di ogni categoria, in programma alle ore 21 al teatro Politeama. Le premiazioni avverranno alla fine di ogni giorno di competizioni. Le borse di studio per partecipare a stage e workshop in tutta Italia e a New York verranno invece assegnate durante il galà conclusivo di domenica sera, in occasione del quale saranno consegnati anche i premi alla miglior coreografia e al miglior talento.

La giuria si compone di quattro professionisti della danza: Angelo Egarese, Valerio Longo, Francesco Testoni e Antonio Fini.

Angelo Egarese è coreografo e direttore artistico della Kinesis Contemporary Dance Company. Compagnia che prenderà parte, come ospite, al galà dei vincitori di domenica 20 maggio.

Antonio Fini è danzatore, coreografo e produttore. Principal Dancer di Michael Mao Dance company, solista per lo Staten Island Ballet e direttore di Fini Dance Festival.

Valerio Longo è ballerino e coreografo dell’Aterballetto di Reggio Emilia, ha collaborato con le sue produzioni con lo Scapino Ballet Rotterdam e recentemente con il Teatro Massimo di Palermo.

Francesco Testoni è insegnante ed ex ballerino della scuola Allami Ballet Intezet (Istituto di Balletto Statale), attualmente Hungarian Dance Accademy, di Budapest. Diplomato maestro di danza in Ungheria presso la Hungarian Dance Academy.

Il concorso è organizzato da Sinfonia della Danza con la collaborazione di Fondazione Elsa e il patrocinio del comune di Poggibonsi.

Biglietti in vendita presso il teatro poggibonsese anche nei giorni stessi della manifestazione. Concorso 5 euro; galà 12 euro; ridotto galà 8 euro.

Per info: www.politeama.eu – Facebook Concorso Nazionale di Danza Città di Poggibonsi – Tel. 3336737931