Al via gli abbonamenti per la stagione dei teatri della Valdelsa

Venerdì 11 ottobre ultimo giorno per variazioni e estensioni, sabato 12 ottobre in vendita i nuovi abbonamenti

VALDELSA. Prosegue la campagna abbonamenti per la nuova stagione congiunta 2019/2020 dei teatri della Valdelsa, il Politeama di Poggibonsi, il Popolo di Colle val d’Elsa e il Boccaccio di Certaldo.Venerdì 11 ottobre ultimo giorno utile per gli abbonati alla stagione 2018/2019 che intendono variare turno o posto o estendere al turno “Oro”. I nuovi abbonamenti ai turni unici, all’ Oro e alla concertistica saranno acquistabili da sabato 12 ottobre a venerdì 18 ottobre.

Ricchissimo il cartellone, con oltre trenta appuntamenti tra spettacoli in abbonamento, concerti e fuori abbonamento. Tra i grandi nomi Serena Autieri, Chiara Francini, Leo Gullotta, Maria Grazia Cucinotta, Giuseppe Pambieri, Lino Guanciale, Nancy Brilli, Vinicio Marchioni,Marina Massironi, Enzo Iacchetti, Ale e Franz, Gigio Alberti, Enzo De Caro, la Carrozzeria Orfeo, Banda Osiris, Familie Floz. Ad aprire la stagione, il 6 novembre al Politeama, sarà Michele Riondino con Il maestro e Margherita.

Nove le formule in abbonamento tra cui poter scegliere: il turno unico al Teatro del Popolo (8 spettacoli), al Teatro Politeama (7 spettacoli) e al Teatro Boccaccio (4 spettacoli), la formula “ORO” che comprende il turno unico del Teatro Politeama ed il turno unico del Teatro del Popolo, l’abbonamento alla stagione concertistica del Politeama (5 concerti) e gli abbonamenti a “turno libero” di 5 o 7 spettacoli “Libero per 5” e “Libero x 7” con le formule “Libero x 5 giovani” e “Libero x 7 giovani” riservate agli under 35. Tutte le formule a turno libero prevedono che venga scelto almeno uno spettacolo in ciascuno dei tre teatri del circuito.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 12 ottobre a venerdì 18 ottobre, sabato 12 ottobre dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18, domenica 13 ottobre in orario cassa spettacoli cinema, dal 14 al 18 ottobre dalle 18 alle 19 e in orario cassa spettacoli cinema.

Gli abbonamenti a turno libero saranno disponibili da sabato 19 ottobre e i biglietti saranno i in vendita dal 21 ottobre.

Riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Speciale riduzione anche per gli abbonati che intendono sottoscrivere un ulteriore abbonamento con la formula “Di Teatro in Teatro”.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall’Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Elsauto Centrocar, ChiantiBanca.

Informazioni. Per informazioni su date, costi, orari, vendita e prevendita, è possibile contattare i tre teatri: il Teatro del Popolo al numero 0577.921105, consultando il sito www.teatrodelpopolo.it oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo teatro.popolo@comune.collevaldelsa.it; il Teatro Politeama al numero 0577.983067, consultando il sito www.politeama.info oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo biglietteria@politeama.info., il Teatro Boccaccio allo 0571.664778, consultando il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivendo a info@multisalaboccaccio.it. È possibile scaricare il libretto con tutti gli spettacoli anche dal sito www.valdelsacinema.it.