Al Teatro dei Concordi arriva “Il Berretto a Sonagli”

MONTEPULCIANO. Torna l’appuntamento con il festival nazionale del teatro amatoriale, che vede esibirsi al Teatro dei Concordi di Acquaviva alcune tra le più talentuose e appassionate compagnie amatoriali provenienti da tutta Italia. Il festival, organizzato dall’ASD “Il Fierale”, si concluderà ad aprile con la tradizionale serata di premiazioni; sabato 1 febbraio alle ore 21:15 sarà invece la volta del secondo spettacolo in concorso, ovvero “Il berretto a sonagli” portato in scena dalla Compagnia Luna Nova di Latina

La compagnia Luna Nova è formata da elementi di origine partenopea: teatranti emigranti, uniti in virtù della napoletanità e testimoni viventi della poesia eduardiana che afferma che “Napoli è un teatro aperto, ci nasce gente che senza cuncierto (senza studiare) scende per le strade e sa recitare”. La compagnia ha portato in scena negli anni numerose commedie del grande drammaturgo: “Questi fantasmi”, “Filumena Marturano” e la versione eduardiana del “Berretto a sonagli” con cui ha ottenuto riconoscimenti e premi in tutta Italia. Con “Morso di luna nuova” si è meritata per ben due volte l’apprezzamento del Presidente della Repubblica.

“Il berretto a sonagli” è una delle commedie più famose di Pirandello, presentata qui nella versione di Eduardo De Filippo. La trama in breve: la signora Beatrice sospetta che suo marito, il cavalier Fiorica, la tradisca con la giovane consorte del suo scrivano Ciampa. Logorata dalla gelosia, ordisce una trappola per sorprendere i due in flagranza, in modo da dare una lezione al marito e ricondurlo a sé, sottomesso e pentito. La reazione di Ciampa è furiosa, non tanto per il presunto tradimento di cui era a conoscenza e che aveva voluto ignorare per una complicate e sordide ragioni di convenienza, ma per essere stato coinvolto dalla signora Beatrice nell’evento che avrebbe minato la sua rispettabilità. Ciampa è una figura esemplare nell’opera di Pirandello, un concentrato di umanità dolente, di umorismo caustico, di beffarda critica alla falsità dell’ordine borghese. Mai come in questa nostra epoca di finte verità il discorso sulla corda civile, seria e pazza può essere ancora attuale, e regalare anche ai più giovani spunti di riflessione e di analisi delle dinamiche sociali.

I biglietti per lo spettacolo e gli abbonamenti sono disponibili in prevendita o in prenotazione anche presso il negozio “Arredo Culicchi” in via F.lli Braschi 71, Acquaviva di Montepulciano (dalle ore 17 alle ore 19) o al numero di telefono 0678767562