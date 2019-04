Al SMS due guide illustrate e un pannello tattile

Due progetti nati dall'alternanza scuola-lavoro

SIENA. Giovedì prossimo, 4 aprile alle 16.30, nella sala S. Ansano del Complesso Museale del Santa Maria della Scala, due guide illustrate per bambini e un rilievo tattile per l’utenza cieca ed ipovedente saranno oggetto di un incontro volto a presentare i due progetti di alternanza scuola-lavoro realizzati grazie alla collaborazione che, da alcuni anni, vede affiancati il Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna di Siena e il Santa Maria della Scala.

ll primo, dal titolo Raccontami il museo, a cura di Michela Eremita del Museo d’arte per bambini, e di Monica Giannetti, con la collaborazione di Fiorella Mezzacasa e Marta Batazzi del Liceo Artistico, ha portato alla creazione di due guide illustrate con i disegni elaborati dagli studenti, una destinata a spiegare il Pellegrinaio e l’altra Fonte Gaia di Jacopo della Quercia e Tito Sarrocchi.

Al termine della presentazione gli studenti della classe 4B di pittura, autori della guida, accompagneranno compagni di scuola e pubblico in una simulazione di visita.

Il secondo progetto, Il rilievo tattile-Scilla sulla cassa dell’urna del Museo Archeologico Nazionale, prosegue un percorso avviato da tempo, che sta incrementando la disponibilità di supporti tattili per il pubblico non vedente, e ha visto come protagonisti i ragazzi della 4C, guidati dal tutor del Liceo Emanuela Fucecchi con la collaborazione Andrea Fagioli. A seguire la visita tattile al rilievo.

Alla presentazione, insieme agli studenti e agli operatori (tutor scolastici e museali), interverranno il dirigente scolastico del Liceo artistico Sandra Fontani, il presidente dell’UICI di Siena Alessandro Turci, Roberta Mari funzionario del S. Maria e Giuseppina Carlotta Cianferoni, funzionario del Polo Museale della Toscana responsabile per il Museo Archeologico Nazionale.