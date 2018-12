Al Politeama il Concerto di Natale dell’ORT con Daniele Rustioni e Beatrice Rana

Mercoledì 19 dicembre alle 21 si apre la stagione concertistica inserita nel cartellone dei Teatri della Valdelsa

POGGIBONSI. Si apre domani, mercoledì 19 dicembre alle 21, la stagione concertistica del Teatro Politeama di Poggibonsi inserita nel cartellone dei Teatri della Valdelsa. Il Concerto di Natale vedrà sul palco l’Orchestra Regionale della Toscana diretta da Daniele Rustioni e con al pianoforte la giovane e talentuosa Beatrice Rana.

Il concerto è incentrato sulla vasta Sinfonia n. 2 di Sergej Rachmaninov. Così vasta che spesso tra i direttori è invalsa l’abitudine di tagliarne dai dieci ai quindici minuti: pratica avallata dall’autore stesso, che in questa partitura utilizza di frequente uno dei temi da lui prediletti, quello del Dies irae gregoriano. La Sinfonia, che debuttò a San Pietruburgo nel 1908, garantì allora al pianista Rachmaninov il successo da compositore a cui mirava da tempo; e anzi gli permise di risollevarsi definitivamente dalla depressione seguita al fiasco Sinfonia n.1, dopo cui era ricorso alle cure dello psicologo Nikolai Dahl. Oltre alla ouverture dalle Nozze di Figaro di Mozart proposta come introduzione alla serata, si ascolta poi il Concerto per pianoforte op. 56 di Robert Schumann, caposaldo del repertorio romantico.

Daniele Rustioni, a 34 anni, è uno dei direttori d’orchestra più interessanti della sua generazione, avendo ricevuto il premio come «Best newcomer of the Year» all’International Opera Awards (gli Oscar della Lirica) già nel 2013. Nel 2014 è stato nominato direttore principale dell’ORT e riconfermato fino al 2020, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore ospite principale al Teatro Michajlovskij di San Pietroburgo e di direttore musicale al Petruzzelli di Bari; dal 2016 è il nuovo direttore pricipale dell’Opéra National de Lyon.

La pianista Beatrice Rana, classe 1993, è nata in Italia da una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di quattro anni e ha debuttato in orchestra a nove anni. Attualmente ha un’agenda zeppa di impegni in ogni parte del mondo, collaborazioni con Mehta, Luisi, Chailly, Pappano, Conlon, e di recente è stata nominata Cavaliere della Repubblica da Sergio Mattarella.

Biglietti singoli (13,00/10,00 euro) sono disponibili in prevendita e possono essere acquistati presso il Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi, in orario cassa teatro (martedì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 16 alle 19 e il giorno del concerto dalle 18). Grazie alla biglietteria integrata è possibile acquistare i biglietti anche presso le casse del Boccaccio di Certaldo e del Popolo di Colle di Val d’Elsa. È inoltre disponibile la prevendita online sul sito www.politeama.info.

Informazioni su www.politeama.info o per mail a biglietteria@politeama.info o telefonando al numero 0577-983067.

Il concerto fa parte del cartellone della stagione teatrale congiunta dei teatri della Valdelsa, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall’Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Elsauto Centrocar, Chiantibanca, SienAmbiente.