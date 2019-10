Al Cral Mps un “Viaggio nella musica degli anni ’60”

Appuntamento venerdì 18 ottobre alle 21

SIENA. Sarà dedicato alla musica degli anni Sessanta il primo appuntamento della rassegna musicale Viaggio nella Musica organizzata dalla Sezione Soci di Siena di Unicoop Firenze e dal Cral MPS che prende il via il prossimo 18 ottobre. Sul palco la band Bianco e Nero, a cui sarà affidato il compito di riportarci indietro negli anni. Il concerto si terrà alle 21 nel salone del CRAL MPS, in via dei Termini, 31, a Siena.

Per molti riascoltare i vecchi successi sarà l’occasione per fare spazio alla nostalgia e concedersi un tuffo nel passato. Per altri, i più giovani, le note dei Beatles e dei Rolling Stones, ma anche dei Califfi, dei Nomadi, dei Rokes, dell’Equipe 84, dei Camaleonti , dei Dik Dik e dei Corvi saranno una vera scoperta del fermento musicale di quegli anni.

L’ingresso al concerto della Bianco e Nero band, dedicato ai mitici anni Sessanta, nell’ambito della rassegna Viaggio Musicale, è libero. Nel corso della serata sarà presentato il nuovo ciclo culturale Viaggio nell’Arte, dedicato all’arte senese.

Info: https://informatorecoopfi.it/socialita/siena/