Al complesso di San Marco in mostra “Soluzioni a pennello”

L'allestimento è composto da opere pittoriche realizzate dai detenuti del carcere di Siena

SIENA. Sabato 17 marzo alle ore 17.30 si terra’ presso il complesso di San Marco l’inaugurazione della mostra d’arte “Soluzione a pennello” nella quale saranno esposte le opere pittoriche realizzate dai detenuti della casa circondariale nell’ambito del laboratorio d’arte gestito da Monica Minucci, volontaria della Croce Rossa Italiana, sezione di Siena.

La mostra che raccoglie dipinti di vario genere, alcuni ispirati a grandi artisti, altri di ambientazione paesaggistica e raffiguranti soggetti familiari, giunge al termine di un intenso percorso formativo che nel recente passato aveva già consentito la donazione al reparto di pediatria neonatale dell’ospedale santa maria alle scotte di siena di numerose opere realizzate dai detenuti. I lavori eseguiti dimostrano come, attraverso l’arte, i detenuti siano in grado di recuperare o di mettere a frutto la loro capacita’ espressiva; l’attività artistica in carcere funge, infatti, da stimolo all’espressione dell’identita’ personale e alla sua evoluzione.

L’evento e’ inserito nel cartellone del festival della cultura “Siena citta’ aperta”; dopo l’inaugurazione le opere resteranno in esposizione sino al 31 marzo con ingresso libero dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 15 alle ore 18.