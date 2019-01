Agli Intronati si presenta il “Codice Galilei. I misteri dello scientifico”

Il 18 gennaio sarà illustrata la raccolta di 13 racconti ideati e scritti dagli studenti del Liceo Galileo Galilei di Siena per il concorso ENIGMATICAmente

SIENA. Sarà la scrittrice Alessandra Cotoloni, venerdì prossimo 18 gennaio alle ore 17,30, a presentare al pubblico della Biblioteca Comunale degli Intronati (via della Sapienza, 5), il libro Codice Galilei. I mestieri dello scientifico (Betti editrice, 2018).

Nell’incontro, che vedrà il coordinamento di Raffaele Ascheri, presidente del CdA della Biblioteca, verrà illustrata la raccolta di 13 racconti ideati e scritti dagli studenti del Liceo Galileo Galilei di Siena per il concorso ENIGMATICAmente.

Gli elaborati, uniti dal filo conduttore della matematica e della logica, aiutano i protagonisti delle storie narrate a orientarsi tra delitti, misteri e complotti trasportando il lettore in epoche e ambientazioni diverse e, coinvolgendolo in indagini apparentemente impossibili ed in enigmi inspiegabili.

Tra società segrete con sede nella Torre del Mangia, una Toscana spaventosa e oscurantista, isolata dal resto del mondo, e investigatori sulle tracce di serial killer, le storie spaziano tra i temi più disparati, attirando chi legge in avventure segnate da numerosi colpi di scena, che si susseguono uno dopo l’altro.