AdF svela i nomi dei vincitori del concorso “Le forme dell’acqua”

Saranno annunciati domenica 27 ottobre alle ore 18 al Granaio Lorenese di Alberese

SIENA. Saranno annunciati domenica 27 ottobre alle ore 18 al Granaio Lorenese (Alberese – Grosseto) i vincitori della prima edizione di Fiorart, il concorso di arte contemporanea voluto da AdF che questo anno ha come tema “Le forme dell’acqua”. Il Premio Fiora 2019 ha il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Grosseto, il patrocinio, il sostegno e la collaborazione di Comune di Grosseto e Comune di Siena.

La giuria di qualità ha potuto, negli scorsi giorni, valutare dal vivo le opere presentate ed esposte nella mostra allestita presso il Granaio Lorenese e ha così scelto i due progetti vincitori, uno per gli under 29 e uno per gli over 30, che saranno protagonisti di due mostre personali ospitate al Santa Maria della Scala di Siena nel mese di dicembre.

La Giuria di Qualità è formata dal presidente Accademia di Belle Arti di Firenze Carlo Sisi, dal presidente Museo Marino Marini di Firenze Patrizia Asproni, dal soprintendente Museo Stibbert di Firenze Enrico Colle, dalla storica dell’arte, studiosa, consulente museale, già direttrice della Galleria Uffizi di Firenze Annamaria Petrioli Tofani, dal presidente Fondazione Pastificio Cerere Flavio Misciattelli, dal giornalista del Corriere della Sera Stefano Bucci, dal giornalista, esperto di comunicazione culturale Salvatore La Spina, dalla storica dell’arte, curatrice indipendente Ilaria Magni e dalla storica dell’arte, curatrice indipendente, Alessandra Barberini.

Del comitato d’onore fanno invece parte il presidente di AdF Roberto Renai, l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari, il sindaco del Comune di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco del Comune di Grosseto Luca Agresti, il sindaco del Comune di Siena Luigi De Mossi, il consigliere delegato del Comune di Siena Francesco Mastromartino, il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni, la responsabile segreteria vicepresidenza Regione Toscana Cristiana Alfonsi, il consigliere regionale Leonardo Marras e il direttore dell’azienda agricola di Alberese Marco Locatelli.