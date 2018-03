Accademia Chigiana: aperte le iscrizioni ai corsi estivi

Si terranno dal 3 luglio al 31 di agosto a palazzo Chigi Saracini

Corso di direzione d'orchestra (Foto di Roberto Testi)

SIENA. Sono aperte le iscrizioni ai corsi estivi di alto perfezionamento musicale dell’Accademia Chigiana di Siena, sotto la direzione artistica di Nicola Sani, che si terranno a partire dal 3 luglio, fino al 31 di agosto 2018, nella storica sede dell’Accademia Chigiana, Palazzo Chigi Saracini.



La partecipazione degli allievi ai corsi chigiani unisce, in una formula unica nel suo genere, l’esperienza dell’alto perfezionamento musicale all’emozione del debutto in una manifestazione di livello internazionale qual è il Chigiana International Festival, in produzioni concertistiche originali ed esclusive della linea “Chigiana Factor”, sia in veste di protagonisti assoluti, sia di partner musicali dei grandi docenti chigiani. I migliori studenti provenienti dall’Italia possono inoltre partecipare al progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, organizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.