A San Casciano Walter Veltroni presenta il suo nuovo film

SAN CASCIANO DEI BAGNI Walter Veltroni sarà a San Casciano dei Bagni alla proiezione del suo ultimo film, dal titolo “C’è tempo”, appena uscito nelle sale. L’appuntamento è per venerdì 29 marzo (ore 21) al teatro comunale dei Georgofili Accalorati. “Una serata molto attesa – commenta il vicesindaco Agnese Carletti – in linea con una densa stagione teatrale e tante altre iniziative culturali organizzate dal Comune”. Nel film Veltroni riprende il tema dell’infanzia, dopo il documentario “I bambini lo sanno” (premiato con il David di Donatello nel 2015) e il docu-film “Indizi di felicità”. Questo ultimo lavoro è un viaggio alla riscoperta di se stessi, incarnato da Stefano, quarantenne immaturo che vive in un pesino piemontese sovrastato da alte montagne, dove per passione fa l’osservatore di aquiloni e, per guadagnare, fa il manutentore di uno specchio che per sei mesi all’anno illumina la piazza. Alla morte di suo padre, la routine viene spezzata: scopre di avere un fratellastro, Giovanni, tredicenne di Roma che vive la vita con senso pratico. Dietro al consiglio della moglie, Stefano decide di accettarne la tutela, ma solo per ricevere in cambio un generoso lascito. Con l’intenzione di lasciare il ragazzino in un istituto francese, i due partono per un viaggio on-the-road. Attraverso l’Italia, l’incontro con la cantante Simone in tour con sua figlia, saranno costretti a confrontarsi e a mettere da parte i loro carattere opposti, scoprendo la complicità di un legame fraterno, come un meraviglioso arcobaleno a due volte sovrapposte. “C’è tempo” è un film ispirato alla grande commedia italiana, capace di far sorridere e commuovere al contempo, frut to della collaborazione tra le case di produzione Palomar e Pathé Frères. Protagonista è Stefano Fresi che è stato il cattivo antagonista di Paola Cortellesi nella commedia “La befana vien di notte” (2018).