A Chianciano una settimana di improvvisazione teatrale e Corale

Nuovo appuntamento per mercoledì 7 agosto con il teatro di “Voci e Progetti” e lunedì 12 agosto con l'esibizione della Corale Chiancianese

Chianciano Terme – Nuova intensa settimana per la rassegna di eventi “Chianciano Terme da Vivere” che sta animando l’estate della cittadina termale con tante iniziative e opportunità di intrattenimento. Per i prossimi giorni sono previsti due appuntamenti che valorizzano le realtà artistiche e musicali locali: mercoledì 7 agosto torna l’improvvisazione teatrale dell’associazione Voci e Progetti, mentre lunedì 12 agosto torna ad esibirsi la Corale Chiancianese.

“I Cant” si terrà mercoledì 7 agosto alle ore 21:30 nel centro storico di Chianciano Terme, a ingresso libero. È il nuovo spettacolo di improvvisazione teatrale degli Appicicaticci, composti da Renato Preziuso, Tiziano Storti e il maestro Alessio Granato, facente parte dell’associazione “Voci e Progetti” specializzata in questa tipologia di eventi. Lo spettacolo prevede canti, giochi e coinvolgimenti del pubblico: da una boy band improbabile ai bugiardini delle medicine, dagli scontrini delle borse alle canzoni rock, metal o reggaeton: si passerà da stili a generi differenti, fra dediche d’amore, canzoni scarta a Sanremo e piccole storie di vita quotidiane che diventano dei veri e propri musical, capaci di far divertire tutti gli spettatori.

Lunedì 12 agosto tornerà inoltre a esibirsi la Corale Chiancianese con una serata a ingresso libero, a partire dalle ore 21:15 presso largo Iris Origo, in zona Macerina. Il gruppo della Corale Chiancianese nacque nel 1990 nella cittadina termale per volere di Don Carlo Sensani e conta oggi circa cinquanta elementi. Accompagnato nella parte strumentale da un ensemble di sette elementi, propone un vasto repertorio che spazia dal genere operistico a quello popolare, dai testi di musica sacra a quelli di musica d’autore. Il gruppo è guidato dal Maestro Luca Morgantini, direttore artistico dell’Istituto Bonaventura Somma, ed è composto da un gruppo di persone tra i venti e gli ottant’anni, accomunati dalla passione per il canto, con un repertorio internazionale di canti profani, musica popolare e leggera di epoche diverse.

Anche questi eventi fanno parte di “Chianciano Terme da Vivere”, una rassegna di trentanove spettacoli che accompagnerà i visitatori fino al mese di ottobre attraverso iniziative in vari luoghi della città termale. La musica di Nada, del Grupo Compay Segundo del Buena Vista Social Club, di Zastava Orkestra e di Musica Nuda farà da colonna sonora dell’estate chiancianese. L’organizzazione della rassegna è curata dalla Combo Produzioni, per conto dell’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, e vede il coinvolgimento di Terme di Chianciano, Centro Commerciale Naturale, Associazione Albergatori Chianciano Terme e Proloco di Chianciano Terme per la creazione di cartellone eventi unico per la stagione estiva.