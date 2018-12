A Castelnuovo la presentazione de “La Berardenga e il suo Castello Nuovo”

CASTELNUOVO BERARDENGA. Sabato 8 Dicembre all’interno dell’auditorium di Villa Chigi Saracini si svolgerà la presentazione del libro “La Berardenga e il suo Castello Nuovo” curato da Mario Ascheri e Fosco Vivi, edito da Il Leccio.

Alle ore 11 apriranno i lavori Patrizia Turrini ed il Sindaco Fabrizio Nepi, poi interverranno i vari autori.

Firme importanti per questa “Storia di una Terra di Siena”, quali Paolo Cammarosano, Renato Stopani, Duccio Balestracci, Roberto Farinelli, lo stesso Mario Ascheri, Felicia Rotundo, Pierluigi Licciardello, Gabriele Fattorini.

E’ un libro per argomenti, utile all’accademico e allo studioso per i tanti documenti ritrovati e riportati, e piacevole per il lettore, che troverà un’abbondanza di mappe e foto che faranno da riferimento ai testi.

Non è un libro che si sofferma su argomenti già trattati, ma è il frutto di importanti ricerche d’archivio che hanno dato risultati anche inattesi, uno su tutti il ritrovamento degli antichi documenti

sul Castello Nuovo della Berardenga, sia di fonte senese che fiorentina (Pianta quotata e Stemma inediti).

La Berardenga viene studiata non solo per gli importanti reperti architettonici medievali, ma anche per le sue opere d’arte, alcune straordinarie e sottovalutate.

Per gli autori e per gli studiosi, questo libro rappresenta un punto di arrivo e nel contempo un presupposto per futuri studi sullo scrigno di storia e cultura che è il territorio della Berardenga.