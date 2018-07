Il 1° agosto Rocco Papaleo sul palco del Castello di Monteriggioni

Alle ore 21.30 lo spettacolo dell’attore lucano accompagnato da una band di quattro elementi. La rassegna estiva al Castello si concluderà mercoledì 7 agosto con la Traviata

Rocco Papaleo Live

MONTERIGGIONI. Canzoni, racconti poetici, monologhi e gag surreali sono il tessuto che unisce e compone la trama dello spettacolo che Rocco Papaleo porterà in scena al Castello di Monteriggioni. Mercoledì 1° agosto, alle ore 21.30, l’attore e regista lucano salirà sul palco con una band composta da Arturo Valiante, al pianoforte; Guerino Rondolone, al contrabbasso; Davide Savarese, alla batteria e percussioni, e Giorgio Tebaldi al trombone.

Lo show di Papaleo. La performance accompagnerà il pubblico in un viaggio straordinario tra parole e musica con l’obiettivo di creare un teatro “a portata di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare. Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica, in un riuscito esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Gaber e una alla Basilicata.

Informazioni. Lo spettacolo di Papaleo è organizzato nell’ambito della rassegna estiva, organizzata dal Comune di Monteriggioni e Fondazione Toscana Spettacolo che si concluderà martedì 7 agosto con La Traviata. Per informazioni e biglietti, già disponibili in prevendita anche su BoxOffice Toscana, è possibile consultare i siti www.monteriggioniturismo.it e www.toscanaspettacolo.it oppure l’Ufficio turistico di Monteriggioni, al numero 0577-304834 e all’indirizzo e-mail info@monteriggioniturismo.it. I biglietti senza prevendita possono essere acquistati anche la sera degli spettacoli presso la biglietteria, che apre un’ora prima degli spettacoli. Sono previste riduzioni per under 16 e over 65.