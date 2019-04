Monteriggioni: la Porta Romea torna a nuova vita grazie ad Art Bonus

Domenica 7 aprile, alle 16, inaugurazione dell’intervento e della targa per ringraziare i sostenitori locali

MONTERIGGIONI. Sarà presentata ufficialmente domenica 7 aprile, alle ore 16, la riqualificazione di Porta Romea, uno degli accessi al Castello di Monteriggioni, ristrutturata grazie ai contributi giunti dal territorio con il progetto Art Bonus. All’appuntamento sarà presente il sindaco di Monteriggioni, Raffaella Senesi, che inaugurerà anche la targa di ringraziamento per tutte le aziende locali che hanno sostenuto la realizzazione dei lavori attraverso l’iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali per stimolare la partecipazione di cittadini e imprese alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano usufruendo di un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo donato.

“L’amministrazione comunale – afferma Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni – ringrazia sentitamente tutte le aziende del territorio e i cittadini che hanno voluto sostenere il restauro della Porta Romea del Castello di Monteriggioni attraverso il progetto Art Bonus. Grazie a loro e all’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali abbiamo potuto raccogliere circa 70 mila euro che sono stati integrati da risorse regionali e proprie del Comune fino a coprire la spesa complessiva dell’intervento, pari a circa 300 mila euro. L’intervento sulla Porta Romea sarà seguito dal restauro delle mura con il finanziamento di circa 1,5 milioni di euro che abbiamo ricevuto nei mesi scorsi dal Cipe, Comitato interministeriale per la programmazione economica. La Porta Romea o Franca – dice ancora Senesi – rappresenta l’accesso più importante al nostro Castello e il primo ‘biglietto da visita’ per chi arriva nel nostro borgo. Con questo intervento di restauro sostenuto dalla comunità assume un valore aggiunto e appartiene ancora di più al nostro patrimonio pubblico, da tutelare, valorizzare e promuovere sempre di più”.

Le imprese che hanno sostenuto il restauro della Porta Romea con il progetto Art Bonus, insieme a semplici cittadini, sono: Corima Srl­ Marchesini Group Spa, Fonderie Valdelsane Spa, Ge.A.L. Spa, Italcave Srl, Sardelli Lorenzo Srl, Siderurgica Fiorentina Spa, Sielna Spa, Soluzioni Srl, Visia Imaging e Vasco Valeri.