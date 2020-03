Wiki Science Competition: in finale il dottor Stefano Ricci dell’UniSi

Il docente del nostro ateneo è finalista per l’Italia del concorso internazionale per le immagini scientifiche "Wiki Science Competition", organizzato dalla comunità Wikimedia

SIENA. Con sue tre foto, il dottor Stefano Ricci, del Laboratorio di Antropologia del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente dell’Università di Siena, è finalista per l’Italia del concorso internazionale per le immagini scientifiche “Wiki Science Competition”, organizzato dalla comunità Wikimedia. In particolare Ricci ha ottenuto il primo e il quarto posto nella categoria “People in Science” e il secondo posto nella “General Category”.

La premiazione si terrà presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, partner del concorso che vuole promuovere la divulgazione della scienza, arricchendo le piattaforme Wikimedia di materiale consultabile riutilizzabile dagli utenti.

Le foto premiate

Il laboratorio di Stefano Ricci all’Università

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019/Winners/Italy#/media/File:Paleoanthropologist_at_work.jpg

La ricostruzione facciale di un guerriero medievale

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019/Winners/Italy#/media/File:Facial_reconstruction.jpg

Scavo archeologico alla Grotta dei Santi sul Monte Argentario

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019/Winners/Italy#/media/File:Cala_dei_Santi_-_Palaeolithic_Cave.jpg