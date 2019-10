Wi fi gratuito al pronto soccorso: convenzione tra Comune e Aous

Il pronto soccorso delle Scotte (foto di Corrado De Serio)

SIENA. La Giunta ha approvato l’estensione della connessione wifi gratuito “TerrediSienawifi” anche all’azienda ospedaliero universitaria (AOU) senese. La rete “Dian@ (Distributed Integrated Access Network), unica rete in fibra ottica proprietaria dei servizi comunali, realizzata grazie alla collaborazione con il Consorzio TerreCablate e distribuita su Siena, da ottobre si amplia raggiungendo un altro punto strategico e importantissimo per la città: l’ospedale. Gli utenti, potranno infatti, connettersi non più solo in Piazza Il Campo, Piazza Duomo, Via Tozzi, Piazzale Rosselli, Piazza Matteotti, Piazza Gramsci-La Lizza, Fortezza Medicea, Piazza Costituzione a San Miniato e nelle sale del complesso del S. Maria della Scala e di Palazzo Pubblico, ma anche all’interno del policlinico Santa Maria alle Scotte, e in particolare modo, come step iniziale, nell’area del Pronto Soccorso.

Un servizio della durata di tre anni con possibilità di rinnovo che vedrà un compenso annuo da parte dell’AOU all’Amministrazione di 8.500 euro.

“Questo percorso di condivisione e di reciproca collaborazione – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Informatici Sara Pugliese – ha permesso insieme all’azienda ospedaliera, di continuare il processo di digitalizzazione della città, dando ai cittadini la possibilità e gli strumenti per usufruire di una finestra sul mondo più ampia e completa e soprattutto di una comunicazione più efficace e veloce in un luogo delicato come il pronto soccorso”.