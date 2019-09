Voltiamo Pagina: “Vecchi problemi, nuove soluzioni”

Tre interrogazioni derivate dall'incontro con i cittadini di San Miniato, Cerchiaia e Isola d’Arbia

SIENA. Il gruppo Consiliare Voltiamo Pagina ha presentato nella seduta odierna del Consiglio Comunale tre interrogazioni, relative ad altrettanti incontri con i cittadini, tenutisi nelle scorse settimane.

In questi incontri, che si sono svolti a San Miniato, Cerchiaia e Isola d’Arbia i cittadini hanno esposto le principali criticità ai consiglieri di Voltiamo Pagina i quali si sono fatti carico di sottoporli all’amministrazione, traducendole in maniera trasparente in tre interrogazioni.

Alla presenza dei cittadini intervenuti in aula ha risposto puntualmente ed in maniera propositiva il Vice Sindaco Andrea Corsi che si è impegnato ad analizzare e risolvere la maggior parte delle problematiche sollevate, partendo da quelle più urgenti e più facilmente realizzabili.

Nello specifico i primi tre interventi di cui l’amministrazione si è impegnata ad attuare sono esposti di seguito:

Per il quartiere di San Miniato la possibilità di far arrivare l’ambulanza nel retro di Piazza della Costituzione;

Per Cerchiaia la possibilità di far riscattare il diritto di proprietà dei capannoni artigianali e industriali;

Per Isola d’Arbia la messa in sicurezza della viabilità e della pedonalizzazione della Cassia tramite vari interventi.

Questo è il modo con cui noi vogliamo svolgere il nostro ruolo, senza proclami da campagna elettorale che hanno caratterizzato la precedente amministrazione. Siamo fermamente convinti che la politica vada fatta tra la gente, coinvolgendola non solo in campagna elettorale, ma soprattuto durante il mandato cercando di risolvere i problemi reali.

Gruppo Consiliare Voltiamo Pagina