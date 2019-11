Voltiamo Pagina: solidarietà per i problemi di riscaldamento del Tribunale

SIENA. Dal Gruppo consiliare Voltiamo Pagina riceviamo e pubblichiamo.

“In seguito al comunicato a firma congiunta del Presidente del Tribunale Roberto Carrelli Palombi, del Dirigente Amministrativo Alessandro Marchionni, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Simonetta Mariotti e della RSU circa il rischio di non garantire l’accensione dell’impianto di riscaldamento all’interno del Tribunale di Siena ci sentiamo in dovere di esprime il timore per il disagio che si verrebbe a creare. Come già ribadito nel comunicato la legge di stabilità approvata nel 2014 prevede a decorrere dal 1.09.2015 un differente riparto di competenze per ciò che concerne le spese di funzionamento dei palazzi di giustizia, adesso direttamente a carico del Ministero.

La quantità di impiegati, professionisti, magistrati e più in generale cittadini che frequentano quotidianamente l’edificio ci pone in stato di preoccupazione. Per tale ragione non solo esprimiamo solidarietà al comunicato ma per quanto occorra e possa siamo a disposizione, ove un nostro contributo possa aiutare alla risoluzione del problema”.