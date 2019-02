Voltiamo Pagina: “Bimbi maltrattati: piena fiducia nella procura”

"L'asilo era già attivo nel 2015?" chiede l'Associazione

SIENA. Ci sentiamo in dovere di portare la nostra solidarietà ai genitori ed ai parenti e naturalmente abbracciare i bambini dell’asilo privato di via Pisacane per i fatti di cronaca accaduti.

Quanto successo ci rende molto tristi perché sappiamo quanto sono fragili ed indifesi i bambini, quelli successi sono episodi gravi che non vorremmo mai commentare.

Naturalmente da parte nostra monitoreremo con attenzione quanto accaduto e quanto accadrà.

Ci domandiamo come mai l’asilo, che ha ottenuto autorizzazione rilasciata con atto dirigenziale

n°1070 del 04/05/2018, risulti, scorrendo i post pubblicati sulla propria pagina Facebook, addirittura già attivo da almeno il 2015. Crediamo che anche su questo aspetto debba essere fatta piena luce.

Abbiamo piena fiducia nell’amministrazione pubblica e nella procura che saprà far luce su questo tremendo evento.

Associazione Voltiamo Pagina – consiglio direttivo