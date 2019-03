Vivicittà: grande successo a Siena con oltre mille partecipanti

La corsa solidale ha impegnato contemporaneamente 35 città italiane e 25 nel mondo

SIENA. Oggi, 31 marzo, Siena ha ospitato “Vivicittà”: la gara podistica solidale di livello internazionale organizzata dalla UISP con la collaborazione della Fidal, che si svolge, contemporaneamente, in 35 città italiane, ma anche in 25 nel mondo. L’iniziativa, patrocinata dal Presidente della Repubblica, porta con sé, quest’anno, un messaggio importante: “l’uguaglianza è in gioco”.

“Anche Siena – ha detto l’assessore allo Sport Silvia Buzzichelli – scende in pista per dire proprio questo e ricordare l’importanza della solidarietà e dell’uguaglianza, in una giornata di sport ed emozioni alla quale hanno partecipato podisti abili e non abili”.

Tre i percorsi a scelta dentro il centro storico: il più duro di 10 km, l’intermedio ludico-motorio di 7 km e infine il più semplice in una passeggiata all’interno dei bastioni della Fortezza Medicea, dove sono fissati partenza e arrivo di tutti i percorsi.