Virus informatico: possibili ulteriori disagi alle Scotte

Coinvolgono il Centro Unico di Prenotazione, alcune attività di laboratorio e nei sistemi di accettazione e pagamento ticket

Policlinico Le Scotte

SIENA. Possibili problemi alla rete dati informatica del policlinico Santa Maria alle Scotte, nella giornata di lunedì 4 marzo, a causa di un virus informatico che è stato rilevato venerdì 1° marzo in alcuni server dell’Azienda USL Toscana Sudest, presso la sede di piazzale Rosselli, su cui insistono alcuni applicativi dell’Aou Senese.

I tecnici, al lavoro da oltre 48 ore, stanno cercando di ripristinare il sistema ma è possibile che si verifichino dei disagi in alcuni servizi al pubblico tra cui il CUP, Centro Unico di Prenotazione, alcune attività di laboratorio e nei sistemi di accettazione e pagamento ticket. Possibili problemi alla rete dati informatica del policlinico Santa Maria alle Scotte, nella giornata di lunedì 4 marzo, a causa di un virus informatico che è stato rilevato venerdì 1° marzo in alcuni server dell’Azienda USL Toscana Sudest, presso la sede di piazzale Rosselli, su cui insistono alcuni applicativi dell’Aou Senese. I tecnici, a lavoro da oltre 48 ore, stanno cercando di ripristinare il sistema ma è possibile che si verifichino dei disagi in alcuni servizi al pubblico tra cui il CUP, Centro Unico di Prenotazione, alcune attività di laboratorio e nei sistemi di accettazione e pagamento ticket.