Virtual Studium, la divulgazione digitale dell’Università di Siena arriva in tv

Canale 3 trasmetterà gli appuntamenti con la comunità scientifica dell’Università di Siena proposti su Instagram

SIENA. Da sabato 10 aprile Virtual Studium, la serie di incontri dedicati alla divulgazione scientifica dell’Università degli Studi di Siena, sarà visibile ogni giorno anche su Canale 3 alle 15,30 e alle 18,50. L’emittente senese trasmetterà tutte le dirette del ciclo di eventi virtuali. Gli incontri saranno quindi visibili in tutto il territorio regionale, sul canale 95 e in live streaming.

Virtual Studium, in versione tutta digitale, propone con cadenza giornaliera, in diretta dalle 17 sui canali Instagram @unisiena, @usienacampus, @uradio_siena e @ciclomaggio, dialoghi tra studenti e professori sul principale argomento di attualità: il Covid-19. Da giovedì 9, all’appuntamento delle 17, in italiano, se ne è aggiunto uno a cadenza settimanale, alle 18, in lingua inglese. A inaugurare la nuova serie d’incontri è stato il professor Luca Verzichelli, docente di Scienza politica all’Ateneo senese. Ha dibattuto sulle conseguenze del Coronavirus sulla mobilità internazionale del mondo universitario. Le dirette in inglese sono un’opportunità in più per far sentire gli studenti internazionali parte integrante della comunità di ateneo.

I prossimi incontri di Virtual Studium: il 10 aprile Patrizia Marti, docente di Design thinking, parlerà di “Tecnologia per l’emergenza. Il contributo dei Fab Lab e i nuovi strumenti per la didattica online”; l’11 il professore di Istituzioni di diritto privato Gianluca Navone dibatterà sulla “Privacy in tempo di Coronavirus”; il 13 alcuni docenti dell’Ateneo e un ospite esterno affronteranno il tema della discriminazione e della violenza di genere durante un appuntamento da titolo “Gender Emergency?”.

Dal 17 marzo “Studium, la conoscenza unico bene”, il progetto di disseminazione e divulgazione scientifica dell’Università di Siena che prevedeva incontri interdisciplinari in aula Magna Storica è diventato Virtual.

Virtual Studium è un progetto nato nell’ambito delle attività culturali di USienaCampus con il supporto di URadio e Ciclomaggio, con l’intento di continuare a raccontare la ricerca, di occupare costruttivamente il tempo di tutta la comunità, soprattutto quella studentesca, con attività che contribuiscano alla formazione del loro bagaglio culturale e del loro pensiero critico nei giorni della crisi mondiale causata dal Covid-19. Nasce dall’esperienza di Studium, il progetto di disseminazione e divulgazione scientifica dell’Università di Siena.