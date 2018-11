Violenza di genere. De Vivo (In Campo): “Soddisfatti per la mozione approvata”

Il documento, presentato dal consigliere comunale per la lista, Claudio Cerretani, ha ottenuto l'unanimità del consesso

SIENA. “Siamo soddisfatti, e anche riconoscenti alle altre forze politiche, che la mozione proposta da Claudio Cerretani, unico consigliere comunale di “in Campo”, sulla violenza sulle donne sia stata approvata all’unanimità nel consiglio comunale del 29 novembre” afferma Roberto De Vivo, coordinatore di In Campo, terza forza politica cittadina.

“La mozione presentata da in Campo e poi sostenuta dall’intera minoranza – prosegue De Vivo – ha riscontrato il consenso e la condivisione di tutte le altre forze politiche, e impegna l’amministrazione comunale a riconoscere la violenza sulle donne come una priorità della Giunta e del Sindaco De Mossi. E il voto unanime è frutto di un lavoro di ascolto e mediazione, che mostra in concreto che l’opposizione può sia monitorare, sia incidere costruttivamente nel governo della nostra citta, con la qualità delle idee e delle proposte.”

“Ci auguriamo che arrivi in fretta il prossimo consiglio comunale – conclude il coordinatore di “in Campo” – per il quale stiamo preparando, insieme con alcune interrogazioni, delle mozioni su Sicurezza e Lavoro: tematiche sulle quali ci siamo fortemente impegnati in campagna elettorale e che a parere nostro non hanno ancora visto un impegno altrettanto importante dell’Amministrazione”.



Roberto De Vivo

Coordinatore in Campo