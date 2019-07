Violante più forte del caldo torrido

Ricca presenza di senesi (e non solo) ieri sera alla prima delle passeggiate de "Le Scoperte"

SIENA. Più forte del caldo la voglia di tuffarsi nella storia di Siena. E’ partita con il pienone l’edizione 2019 de Le Scoperte, la serie di passeggiate serali condotte dalle guide turistiche Federagit Confesercenti nei giovedì d’estate. Ieri sera circa 150 persone suddivise in due gruppi hanno ripercorso le vicende di Violante di Baviera, protagonista con il suo Bando del 1729 (e non solo) del primo appuntamento. Il Campo, piazzetta Grassi, piazza Postierla e piazza Duomo sono state le tappe della narrazione rievocativa ce ha spaziato dall’arrivo della nobil donna in sposa a Ferdinando de’ Medici, fino al suo “sigillo” sull’atto di definizione dei territori delle Contrade. Formato in prevalenza da senesi, il pubblico della prima delle Scoperte comprendeva tuttavia anche studenti delle Università e visitatori esterni. Giovedì 1 agosto il prossimo appuntamento.

Immagine allegate: due momenti della passeggiata di ieri sera.