Video, incontri su Skype e GMeet: tante risorse da Unisi

SIENA. Risorse video, colloqui Skype e incontri su GMeet: anche in questo periodo le nuove modalità di orientamento on line attivate all’Università di Siena consentono un dialogo costante e diretto di studenti e istituzioni scolastiche con l’Ateneo.

“In questo difficile periodo – dice la professoressa Maria Rita Digilio, delegata del rettore all’Orientamento e al Tutorato – e nella situazione di incertezza aggravata dal delicato momento della maturità che si avvicina, può essere particolarmente utile un supporto nel percorso di scelta degli studi universitari e nel graduale avvicinamento al sistema universitario. Nei prossimi giorni comunicheremo anche la data di un Open day virtuale che stiamo organizzando per il mese di maggio”.

E’ inoltre attivo un servizio di orientamento su Skype per conoscere l’offerta didattica e i numerosi servizi offerti agli studenti. E’ sufficiente contattare l’ufficio Orientamento e tutorato all’account unisi.orientamento per dialogare in chat o in videochiamata con un operatore. Anche i docenti referenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale sono a disposizione per colloqui di orientamento su Skype o su GMeet. Le modalità per contattarli sono disponibili sulla piattaforma OrientarSI.