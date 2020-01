Vicenda Castrucci: nota dell’ateneo sul procedimento disciplinare

SIENA. Questa mattina il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena, nella composizione ristretta prevista dalla legge 240/2010, ha preso atto del parere espresso dal Collegio di Disciplina in conclusione

dell’istruttoria del procedimento disciplinare nei confronti del professor Emanuele Castrucci.

Il rettore e il Consiglio di Amministrazione, visto il parere del Collegio di Disciplina, hanno riconosciuto nel comportamento del professor Castrucci gli estremi integranti un illecito disciplinare passibile della sanzione della

sospensione nella misura massima.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario concludere il procedimento e definire la sanzione benché il professor Castrucci abbia nel frattempo richiesto il pensionamento e non sia più quindi in servizio.

Prima della seduta deliberante, il rettore ha convocato una riunione congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per comunicare ai massimi organi dell’Ateneo l’esito del procedimento istruttorio del Collegio di Disciplina; in tale occasione è stata ribadita all’unanimità la vocazione anti-fascista e anti-nazista

dell’Università di Siena, che si richiama da sempre ai principi costituzionali di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione verso popoli ed etnie.