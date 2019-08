Via libera ai lavori per il nuovo impianto di climatizzazione di Siena Jazz

L’intervento ha un costo previsto pari a 170mila euro ed è stato approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Sportelli

SIENA. Via libera del Comune all’iter per i lavori di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione nella palazzina della Fortezza Medicea che ospita Siena Jazz.

L’intervento ha un costo previsto pari a 170mila euro ed è stato approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Sportelli. “Abbiamo sfruttato l’opportunità del cosiddetto Decreto Crescita – ha spiegato l’assessore – che prevedeva un contributo per lavori di efficientamento energetico degli immobili comunali a condizione che l’intervento fosse nuovo, e che i lavori trovassero inizio entro il 31.10.19. Abbiamo, dunque, individuato la sede del Siena Jazz, dove l’impianto di riscaldamento necessitava di interventi non più procrastinabili e che quindi sarà completamente rifatto e reso più efficiente anche attraverso l’installazione di un impianto di climatizzazione caldo/freddo. L’edificio della Fortezza sarà quindi il primo edificio comunale a vocazione didattica ad essere dotato anche di climatizzazione, del resto è anche l’unico che svolge la quasi totalità della propria attività formativa in piena estate”.