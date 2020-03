Ventuno persone denunciate dai Carabinieri negli ultimi due giorni

SIENA. Negli ultimi due giorni sono 21 le persone segnalate dai Carabinieri della Provincia di Siena per inosservanza di un provvedimento dell’autorità, in sostanza per essere stati trovati per strada o comunque fuori casa senza poter giustificare le loro uscite. Sono spesso altri cittadini a segnalare tali situazioni al 112, anche se talvolta le uscite sono giustificabilissime nell’attuale quadro normativo, in relazione alla possibilità di fare sport all’aperto o di recarsi presso esercizi pubblici la cui apertura è comunque lecita e consentita dall’attuale quadro normativo.

I Carabinieri hanno rivolto la loro attenzione a personaggi gravitanti nel mondo degli stupefacenti che per la loro stessa dipendenza hanno necessità di approvvigionare o cedere sostanze.

Nei prossimi giorni verrà dedicata ancora maggiore attenzione a soggetti compulsivi che non riescono a trattenersi nelle loro abitazioni, ma debbono per forza uscire più volte nell’arco della giornata per far la spesa, comprare il giornale, portare il cane nel giardinetto, passare in farmacia, fare inutili estratti conto in banca o prelievi minimi, inviare raccomandate, col fine esclusivo di gabbare la regola.

Anche in questo senso le segnalazioni dei cittadini possono essere molto utili, come anche gli impianti pubblici di videosorveglianza sulle strade, non nell’ottica di aumentare il numero delle sanzioni, ma in quello di contenere i rischi connessi alla pandemia, secondo la ratio anche morale della norma.